Recentemente, Serial Minds ha ridotto le recensioni di serie ancora inedite in Italia, a causa dell’aumento delle piattaforme streaming presenti nel nostro paese. Questa scelta deriva dal fatto che con così tante opzioni disponibili, viene considerato meno pratico consigliare titoli non ancora accessibili agli utenti. Nel frattempo, si parla di come si concludono alcune produzioni, come il finale di Daredevil e la sorpresa di The Other Bennet Sister, ma senza approfondire dettagli o giudizi.

Rispetto al passato, su Serial Minds si recensiscono molto meno serie che non sono ancora arrivate in Italia, perchè con la sovrabbondanza di piattaforme ora disponibili anche nel nostro Paese, pare quasi di fare i piantagrane ad andare a consigliare cose che non sono immediatamente disponibili. Questa settimana facciamo un’eccezione per The Other Bennet Sister, che è proprio una piccola delizia all’inglese, ma poi ci ributtiamo sulle cose a porta di abbonamento, dal finale di Daredevil a qeullo di Monarch Legacy of Monsters, passando per Euphoria, The Boys, momenti di colpevole razzismo e annunci personali. Insomma, c’è tutto quello che volete.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Si parla di: SALTA INTRO - Il finale di Daredevil e la sorpresa di The Other Bennet Sister.

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