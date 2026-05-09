Il destino di Manna è nelle mani di De Laurentiis non è escluso l’addio

Da ilnapolista.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il futuro di Manna dipende dalla decisione di De Laurentiis, che potrebbe anche decidere di non proseguire con lui. Nel frattempo, Conte si trova davanti a una scelta personale: rimanere o lasciare l’incarico. Ha ancora un anno di contratto e un ingaggio elevato, motivo per cui il club non ha mai preso in considerazione l’ipotesi di esonerarlo finora.

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Mentre Conte ha il destino delle proprie mani, deciderà lui che cosa fare: se restare o andare via. Ha ancora un anno di contratto e uno stipendio talmente alto che a De Laurentiis non è mai balenato nemmeno per sogno di esonerarlo. Per Giovanni Manna, ovviamente, la storia è diversa. Diverso pedigree. Diverso peso specifico. I due nomi non possono stare nella stessa frase. Manna e De Laurentiis si sono incontrati più volte. Però Manna è in ascesa, almeno così pare. La Roma lo corteggia e il ds non ne fa mistero, come riporta Repubblica Napoli. È la prima scelta della Roma gasperiniana e la società dei Friedkin gli ha offerto uno stipendio decisamente più altro rispetto a quello percepito a Napoli.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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