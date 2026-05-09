Il Comune alza i prezzi i catering pure A Bari addio al matrimonio che si ripaga da solo
A Bari, nel 2026, il costo per organizzare un matrimonio sta crescendo notevolmente. Il Comune ha aumentato le tariffe, e anche i servizi di catering hanno subito incrementi. Questa situazione rende più difficile per le coppie pianificare il giorno delle nozze senza dover affrontare spese elevate. La salita dei costi impatta sulle scelte e sulle possibilità delle famiglie di realizzare il matrimonio desiderato.
Sposarsi a Bari, nel 2026, non è più solo una questione di cuore, ma un complesso esercizio di ingegneria finanziaria che mette a dura prova i risparmi delle famiglie. Se un tempo il matrimonio nel capoluogo pugliese era considerato un investimento capace di "ripagarsi" quasi interamente.🔗 Leggi su Baritoday.it
Notizie correlate
La guerra rovina pure la pausa pranzo, il caso della trattoria milanese che alza i prezzi: «Colpa degli aumenti di materie prime e bollette»C’è un foglio A4, appiccicato con lo scotch sulla vetrina di una trattoria di via Nerino, nel pieno centro di Milano, che dice molto più di mille...
Quanto costa (davvero) organizzare un matrimonio a Napoli: tra location da sogno, catering e bomboniereChe sia un rito civile o religioso, i prezzi possono variare molto ma celebrare l'amore deve essere per forza così costoso? NapoliToday Dossier vi...
Aggiornamenti e dibattiti
Temi più discussi: Teatro Sociale G. Busca: il sipario si alza sui giovani.; Il Comune di Ostiglia alza le barricate contro un nuovo Bess; Il Comune alza i prezzi, i catering pure. A Bari addio al matrimonio che si ripaga da solo; Più sicurezza e parcheggi: l'Oltretorrente alza la voce e chiede al Comune più attenzione.
Allarme cyberattacchi. Il Comune alza la guardia e approva il piano di protezione anti-hackerEra un giorno come tanti di fine febbraio, quando i dipendenti pubblici del Comune di Rimini si ritrovano con il sito istituzionale bloccato fin dalle 9.10 del mattino. Non un problema tecnico, ma un ... ilrestodelcarlino.it
Bocciato l’autovelox che fruttava 370 mila € E il Comune alza l’Imu per salvare il bilancioPiù che un autovelox, un bancomat. Più che uno strumento per la sicurezza degli automobilisti, una tassa occulta per garantire la sicurezza dei bilanci dei comuni di tutta Italia. Soprattutto quelli ... ilfattoquotidiano.it
Mascali alza la voce con SIE – Servizio Idrico Etneo: il Comune chiede trasparenza, assistenza e puntualità dopo criticità nella gestione del servizio idrico integrato, soprattutto sul recapito delle fatture del IV trimes#attualità https://www.freepressonline.it/2026/ facebook
Più sicurezza e parcheggi: l'Oltretorrente alza la voce e chiede al Comune più attenzione x.com
Alza il ponte levatoio, Maggio Medievale è arrivato! Ecco alcuni stepbacks. reddit