Il Comune alza i prezzi i catering pure A Bari addio al matrimonio che si ripaga da solo

A Bari, nel 2026, il costo per organizzare un matrimonio sta crescendo notevolmente. Il Comune ha aumentato le tariffe, e anche i servizi di catering hanno subito incrementi. Questa situazione rende più difficile per le coppie pianificare il giorno delle nozze senza dover affrontare spese elevate. La salita dei costi impatta sulle scelte e sulle possibilità delle famiglie di realizzare il matrimonio desiderato.

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