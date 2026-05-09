Ih! Ahahah!

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Tavernelli piglia tutto: quiz, premi e applausi. In curva già gli fanno il monumento Discoteca di Arezzo, rissa per futili motivi: probabilmente qualcuno aveva guardato male qualcuno mentre partiva Annalisa Sondaggio ad Arezzo: 800 rispondono, 2.840 riattaccano. “Finalmente un dato davvero rappresentativo” Menchetti già si vede colla fascia: “Le torri un si fanno”. Mancano solo le ruspe fermate a mani nude Undici anni in Giunta e ora cascano dal pero: “Chi ha governato Arezzo? Boh, forse i marziani” Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua. Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina lortica.🔗 Leggi su Lortica.it

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