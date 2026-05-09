Gommadiretto Maxxis Premitra Ice | Recensione

Gommadiretto ha annunciato l’arrivo delle nuove gomme Maxxis Premitra Ice, pensate per la guida in condizioni di clima freddo e strade ghiacciate. La comunicazione include una nota di trasparenza che specifica la presenza di link di affiliazione e la possibilità di ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per gli utenti.

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