Gli Ultrasuonati

Un giorno, il sassofonista Juri Deidda si trovò a osservare dalla finestra di una tenuta sarda dell’Agnata di De André. Durante quella visita, fu colto da un'intensa emozione mentre si trovava in quella location. La scena e l’atmosfera hanno ispirato un momento che poi è stato condiviso nel contesto musicale e culturale. La narrazione si concentra su quell’esperienza e sul suo impatto, senza ulteriori interpretazioni o commenti.

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Un giorno il sassofonista Juri Deidda s’è affacciato da una finestra della tenuta sarda dell’Agnata di De André, e l’ha travolto l’emozione di far «cantare» il suo sax sull’idea di voce di Faber. La forza delle musiche l’ha aiutato, ne sono nate cinque magnifiche suite che incastonano in SecondoMé le canzoni con grazia potente, riprendendo un filo lasciato sospeso nelle interpretazioni per sax, da Nicola Alesini. In ellepì e digitale. Il liuto cantabile è del grande Mauro Palmas. Di Alesini, protagonista al soprano dove le culture si incontrano, segnaliamo due belle uscite digitali: chi ama la parola recitata senza orpelli cerchi Note soffiate.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Gli Ultrasuonati ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Soluzioni efficaci; Stato di quiete apparente; Buontemponi in microtonale. Gli ultrasuoni sono stati usati per far luce all'interno del corpo - Focus.itUna tecnica rivoluzionaria usa le onde sonore per generare luce in profondità nei tessuti umani: una scoperta che potrebbe cambiare la diagnosi e la chirurgia di precisione. focus.it Interfacce neurali, gli ultrasuoni sono il futuro meno invasivo del settore?Nella fiorente industria cinese delle interfacce neurali (o Bci, brain-computer interface) si è affacciata una nuova azienda che punta ad accedere al cervello senza ricorrere a impianti invasivi. wired.it