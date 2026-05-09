Estrazioni del Lotto di martedì 5 maggio 2026 | la ruota di Napoli
Martedì 5 maggio 2026 si sono svolte le estrazioni del Lotto sulla ruota di Napoli. I numeri estratti sono stati annunciati e pubblicati successivamente. Per l'estrazione di sabato 9 maggio, sono stati comunicati i numeri vincenti relativi a quella stessa ruota. Questi risultati sono disponibili ufficialmente e vengono consultati da chi partecipa regolarmente al gioco.
Questi i numeri vincenti sulla ruota di Napoli per l'estrazione del Lotto di sabato 9 maggio 2026: I numeri estratti su tutte le ruote.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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