Dove vedere la replica dell’ultima puntata di Striscia la Notizia

Dopo l’edizione serale del Tg5 di ieri sera, è stata trasmessa una nuova puntata di Striscia la Notizia su Canale 5. La trasmissione, nota per il suo stile satirico, viene diffusa ogni settimana e si può rivedere in replica su piattaforme digitali e su alcuni canali televisivi dedicati. La puntata segue la conclusione del telegiornale e viene spesso resa disponibile anche in streaming online.

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Ieri sera, subito dopo la fine dell’edizione serale del Tg5, è andata in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia, il popolare tg satirico di Antonio Ricci trasmesso su Canale 5. Se non avete avuto modo di vederla in diretta, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Striscia la Notizia del 9 Maggio in TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Dove vedere la replica di Striscia la Notizia del 9 Maggio in TV e streaming. La replica dell’ultima puntata di Striscia la Notizia si può rivedere in TV e in streaming. Tra inchieste al cardiopalma su tutto il territorio nazionale, inseguimenti ai cosiddetti furbetti e rubriche sempre apprezzate dal pubblico, il tg satirico inventato ad Antonio Ricci continua a restare uno dei programmi di punta del palinsesto Mediaset.🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Dove vedere la replica dell’ultima puntata di Striscia la Notizia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Gerry Scotti parla di Striscia la notizia