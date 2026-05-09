Doppio colpo ai bancomat di Gattatico e Casalgrande

Nella notte tra venerdì e sabato, nel Reggiano, sono stati svaligiati due bancomat situati a Gattatico e Casalgrande. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per identificare i responsabili di questi furti, che sono avvenuti durante il periodo in cui le casse automatiche vengono ricaricate di denaro per il fine settimana. Non sono ancora stati resi noti ulteriori dettagli sulla dinamica degli episodi o su eventuali danni riportati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Reggio Emilia, 9 maggio 2026 - Doppio colpo ai bancomat – come spesso accade nella notte tra venerdì e sabato, quando le casse vengono caricate del denaro necessario per il fine settimana – nel Reggiano. Verso le due i malviventi hanno agito alla Banca Popolare dell’Emiila Romagna in piazza Cervi, a Praticello di Gattatico, usando il sistema della “marmotta” per fare esplodere l’impianto. I ladri sono riusciti ad arrivare al denaro per poi fuggire col bottino. Evidenti anche i danni strutturali, con lo scoppio che ha lasciato evidenti segni al bancone delle casse, agli arredi e alla parete dove era collocato lo sportello. Non sono stati rilevati feriti né danni alle abitazioni adiacenti o alle parti esterne dell'edificio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Doppio colpo ai bancomat di Gattatico e Casalgrande ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Doppio assalto ai bancomat a Campegine e BagnoloReggio Emilia, 4 aprile 2026 – Doppio colpo ai danni di bancomat nel Reggiano, con l’ipotesi che ad agire possa essere stata la stessa banda di ladri. Continua l'assalto ai bancomat e postmat a Perugia: dopo Bosco, nuovo colpo in periferiaIndagano le forze dell'ordine per capire se si tratta di più bande che arrivano da fuori regione o se c'è una regia unica da febbraio ad oggi Ancora... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Giovinazzo, due boati nella notte e vetri in frantumi: assalto esplosivo al bancomat in piazza; Torna l'incubo della marmotta: devastata la filiale della Banca del Mezzogiorno; Truffa agli anziani con la scusa del Covid: doppio colpo tra Lecco e Como, arrestata in stazione poco prima della fuga. Doppio colpo ai bancomat di Gattatico e CasalgrandeEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it Assalto ai bancomat della provincia. Doppio colpo fallito nella notteDue tentativi di furto al bancomat ieri notte nel Reggiano: prima al Credem di Campegine, poi alla filiale Bper di Bagnolo. Un doppio colpo che è rimasto solo tentato, con i ladri fuggiti a mani vuote ... ilrestodelcarlino.it "un’ambulanza (..) colpita (..) dall’esercito israeliano con la tecnica del “doppio colpo“ mentre stava andando a prestare soccorso ai feriti di un precedente a attacco" !$raH€ll MERDAAAAAAAAAAAAAAAAAA CANCRO DELL'UMANITA' DA ESTIRPARE!!!!!!!!!!!!! x.com Puoi lanciare Bulk Up in risposta a Colpo Doppio nel mazzo reddit