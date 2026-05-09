Dolci per la Festa della Mamma dove trovare i migliori a Verona

Domenica prossima si celebra la Festa della Mamma, una ricorrenza istituita nel 1958 e che ogni anno si tiene la seconda domenica di maggio. Per l’occasione, molti negozi e pasticcerie di Verona propongono dolci speciali dedicati alle mamme. In città si trovano numerose offerte di prodotti artigianali e confezioni regalo pensate per questa giornata. I clienti possono scegliere tra diverse opzioni, dai classici cioccolatini alle torte decorate.

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Domenica prossima si celebra la Festa della Mamma, una ricorrenza che dal 1958 cade ogni seconda domenica di maggio. Un’occasione per ringraziare con un gesto dolce, magari con una delle tante creazioni pensate dai migliori maestri pasticceri per l’occasione.Anche quest’anno, pasticceri e.🔗 Leggi su Veronasera.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Le torte più belle (e buone) da preparare per la Festa della Mamma; I dolci per la Festa della Mamma 2026 e dove trovarli in Italia; Dentro la Notizia: Cinque generazioni in cucina, i dolci per la festa della mamma Video; Dolci Festa della Mamma: i migliori degli chef stellati. Festa della Mamma: le 21 poesie più belle da dedicare con amore alle mammeIn occasione della Festa della Mamma, scopri le poesie più belle per le mamme, versi emozionanti, dolci e indimenticabili scritte dai grandi autori. libreriamo.it Festa della mamma il 10 maggio: Coldiretti, una su due riceve in regalo piante e fioriA seguire si collocano i dolci e chi non farà alcun regalo, entrambi al 14 per cento, mentre il 7 per cento preferisce regalare un'esperienza come un soggiorno, un pranzo al ristorante o in agriturism ... radiocolonna.it #Festadellamamma, @coldiretti , una su due riceve in regalo #piante e #fiori x.com Qualcun altro si sente un'immensa tristezza la Festa della Mamma reddit