Questo fine settimana prende il via lo spareggio play-in di Divisione Regionale 1, una fase preliminare ai playoff. Le partite vedranno le vincitrici sfidarsi per accedere alla fase successiva, con le prime due classificate dei gironi A e B pronte a contendersi il passaggio. Tra gli incontri in programma ci sono i match tra i Giardini Margherita e Reggiolo, e tra Vis Persiceto e Masi.

Avrà inizio questo fine settimana l’atteso spareggio play-in di Divisione Regionale 1, anticamera dei playoff veri e propri, dove ad attendere le vincitrici ci sono le prime due classificate dei gironi A (Budrio e Novellara) e B (Anzola e Lugo). In palio due posti nella futura serie C 20262027. Ai play-in si giocherà con la formula della gara unica in casa della meglio classificata, mentre semifinali e finali saranno al meglio delle tre, anche in questo caso con prima ed eventuale ‘bella’ in casa della meglio classificata. Nello specifico, ad aprire le danze saranno Jolly Reggio Emilia-Massa Massa Lombarda e Tiberius Rimini-Voltone, mentre oggi alle 18,30 è il turno di Reggiolo-Giardini Margherita (Q2): a chiudere il quadro sarà domani alle 18 l’atteso derby bolognese Vis Persiceto-Masi (Q4).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Divisione regionale 1. I Giardini Margherita vanno a Reggiolo. La Vis Persiceto ospita la Masi

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