Nella giornata di oggi si svolgono le partite della 36esima giornata del campionato di Serie A, con protagonisti Cagliari e Udinese. Le sfide vengono trasmesse in diretta, con aggiornamenti sui risultati, le azioni salienti, i tabellini e le eventuali decisioni prese dalla moviola durante le partite. La cronaca live permette di seguire passo dopo passo gli sviluppi delle partite in corso.

Tiago Gabriel sotto la lente d’ingrandimento, la Juventus lo osserva da vicino a Lecce: perché può essere il rinforzo giusto per la difesa del futuro Il Milan pensa a Tony D’Amico in caso di addio di Tare: quali sono stati i suoi colpi più importanti e perché i rossoneri punterebbero proprio su di lui Frosinone in Serie A, la promozione ora è matematica! 5-0 al Mantova e Alvini blinda una stagione trionfale Parma Roma: Gasperini recupera Malen, Cuesta deve rinunciare a Bernabè. Il motivo dell’assenza del centrocampista spagnolo Bologna, come è cambiata la squadra dopo l’addio di Beukema: il confronto con la passata stagione evidenziato da...🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: in campo Cagliari Udinese

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

In Diretta : Genoa vs Udinese | Serie A 2025/26 | Streaming completo della partita

Notizie correlate

Diretta gol Serie A LIVE: in campo Udinese FiorentinaChelsea, clamorosa confessione di Boehly su Cucurella: è arrivato nei Blues grazie al…Manchester City! Retroscena sul suo acquisto Calciomercato...

Diretta gol Serie A LIVE: in campo Atalanta UdineseBernardo Silva via dal Manchester City! Decisione presa, cosa succederà a fine stagione e dove potrebbe trasferirsi il portoghese.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Cagliari-Udinese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Dove vedere Cagliari-Udinese in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Udinese - Torino in Diretta Streaming | DAZN IT; Tutte le notizie di calcio in Diretta.

DIRETTA | Cagliari Udinese (risultato 0-0) video streaming tv: Esposito vs Zaniolo! (Serie A, 9 maggio 2026)Diretta Cagliari Udinese streaming video tv: gli isolani hanno già conquistato la salvezza, quindi non ci sono interessi di classifica nella partita. ilsussidiario.net

Cagliari Udinese LIVE: formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del matchCagliari Udinese: i rossoblù di Fabio Pisacane scendono in campo per la 36a giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Segui il match con noi! cagliarinews24.com

Serie A'da Cagliari - Udinese mücadelesi Tivibu Spor 1'de basliyor! x.com

Match Thread: Cagliari vs Udinese | Serie A | 09 May 13:00 UTC reddit