Crotone maxi sequestro | 750 metri cubi di gomme abbandonate nel suolo

A Crotone, sono stati individuati oltre 750 metri cubi di gomme abbandonate sul suolo, in un'area non autorizzata. La scoperta è avvenuta attraverso un intervento di controllo ambientale che ha portato alla rimozione dei materiali. Le gomme, lasciate a contatto con il terreno, possono causare problemi di inquinamento e danni alla qualità del suolo. Le autorità stanno valutando le implicazioni ambientali e le eventuali responsabilità.

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