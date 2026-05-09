Crotone maxi sequestro | 750 metri cubi di gomme abbandonate nel suolo

Da ameve.eu 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Crotone, sono stati individuati oltre 750 metri cubi di gomme abbandonate sul suolo, in un'area non autorizzata. La scoperta è avvenuta attraverso un intervento di controllo ambientale che ha portato alla rimozione dei materiali. Le gomme, lasciate a contatto con il terreno, possono causare problemi di inquinamento e danni alla qualità del suolo. Le autorità stanno valutando le implicazioni ambientali e le eventuali responsabilità.

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? Punti chiave Come sono stati scoperti i volumi reali di gomma accumulati?. Quali rischi concreti corre il terreno a contatto con gli pneumatici?. Chi dovrà gestire lo smaltimento di oltre 750 metri cubi di rifiuti?. Perché i registri dell'officina non corrispondevano alla realtà del deposito?.? In Breve Area di 500 metri quadrati interessata dal sequestro a Crotone.. Il magistrato Domenico Guarascio coordina le indagini sulla gestione illecita.. Pneumatici a contatto con il suolo espongono il territorio a infiltrazioni.. Il titolare deve rispettare prescrizioni ambientali per risolvere le irregolarità.. I militari del Nucleo Operativo di Polizia Ambientale della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Crotone hanno sequestrato un’area di 500 metri quadrati a Crotone, dove si accumulavano circa 750 metri cubi di pneumatici.🔗 Leggi su Ameve.eu

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