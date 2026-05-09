Coppia disturba i vicini arrivano i carabinieri | lei aggredisce anche loro con morsi e calci

Nelle prime ore di venerdì 8 a Ferrara, una coppia ha causato disturbo ai vicini con comportamenti eccessivi. La donna ha colpito con violenza la porta di un’abitazione vicina e in seguito si è scagliata contro i carabinieri intervenuti, aggredendoli con morsi e calci. L’episodio ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per gestire la situazione.

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Colpisce violentemente la porta della vicina, poi si scaglia contro i carabinieri. E’ quanto accaduto nelle prime ore di venerdì 8, a Ferrara. L’intervento dei militari dell’Arma, come detto, è scaturito dalla richiesta di aiuto di una residente, allarmata dal comportamento aggressivo di alcuni.🔗 Leggi su Ferraratoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Litiga dopo l'incidente e aggredisce i poliziotti: calci, pugni e pure morsiÈ stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato il 34enne veronese, ma domiciliato in città, protagonista di una violenta aggressione ai danni...