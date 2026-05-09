comune in pressing sulla regione

Il Comune di Orvieto ha deciso di inviare una richiesta ufficiale alla Regione Umbria, chiedendo di riconsiderare l’autorizzazione unica concessa al progetto Phobos. La decisione arriva dopo che il Consiglio di Stato ha verificato la presenza del silenzio assenso relativo a questa autorizzazione. La comunicazione ufficiale sarà presentata con una istanza formale, in cui si richiede alla Regione di valutare l’annullamento in autotutela della stessa autorizzazione.

ORVIETO "Il Comune di Orvieto presenterà una formale istanza alla Regione Umbria affinché valuti l’annullamento in autotutela dell’ autorizzazione unica al progetto Phobos su cui il Consiglio di Stato aveva accertato la formazione del silenzio assenso ". È quanto dichiarano congiuntamente la sindaca Roberta Tardani (foto), e l’assessore all’Ambiente, Andrea Sacripanti, commentando la recente sentenza del Tar dell’Umbria che ha accolto il ricorso della Rwe Renewables Italia e annullato la determina dirigenziale n.11536 del 4 novembre 2025 con cui la Regione aveva espresso parere negativo alla realizzazione del parco eolico Phobos nei Comuni di Orvieto e Castel Giorgio.🔗 Leggi su Lanazione.it

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