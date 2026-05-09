Cibo non tracciato e lavoro nero | oltre 60mila euro di multa per un locale e il suo cantiere

Un locale e il suo cantiere sono stati oggetto di controlli che hanno portato a una multa di oltre 60.000 euro. Durante le verifiche sono stati trovati più di cinquanta chili di alimenti di origine sconosciuta pronti per essere distribuiti. Inoltre, sono state riscontrate gravi irregolarità nel cantiere, tra cui il lavoro nero. Nessun nome di aziende o persone coinvolte viene ancora reso pubblico.

Oltre cinquanta chili di alimenti di origine ignota pronti a finire in tavola e un cantiere con gravi irregolarità. È il bilancio del controllo scattato ieri mattina in via San Zeno a Brescia, che ha visto impegnati i Carabinieri della Compagnia cittadina insieme agli specialisti del N.A.S. e del.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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