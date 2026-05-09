Carburanti in arrivo le nuove coperture per il taglio delle accise | ecco fino a quando dureranno

Il governo sta preparando la seconda fase di coperture per il taglio delle accise sui carburanti, con una riduzione di 24,4 centesimi al litro per il gasolio e 6,1 per la benzina. Le misure sono in fase di definizione e dovrebbero entrare in vigore a breve. La durata prevista di queste agevolazioni non è ancora stata comunicata ufficialmente. Il ministero dell’Economia sta lavorando per completare le procedure necessarie.

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Come da programma, il ministero dell’Economia è al lavoro per la seconda tranche di coperture al taglio delle accise sui carburanti (-24,4 centesimi al litro per il gasolio e -6,1 centesimi al litro per la benzina). Dopo il decreto legge varato in Consiglio dei ministri a fine aprile, adesso «è in corso di pubblicazione il decreto ministeriale» come comunica il Mef. Come detto, le tappe erano già state fissate. Il decreto legge interviene fino al 10 maggio (compreso), mentre quello che verrà pubblicato nelle prossime ore in Gazzetta ufficiale farà durare lo sconto alle stazioni di servizio fino al 22 maggio. In totale, così, si arriverà alle tre settimane che la stessa premier Meloni ha annunciato in conferenza stampa dopo il Cdm.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Carburanti, in arrivo le nuove coperture per il taglio delle accise: ecco fino a quando dureranno ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Caro carburanti, prorogato il taglio delle accise?: ecco fino a quandoRoma, 3 aprile 2026 – Via libera del governo al decreto con la proroga del taglio delle accise sui carburanti fino al 1 maggio. Fino a quando sarà il taglio delle accise varato oggi e quanto costa la misura-ponte sui carburantiRoma, 3 aprile 2026 – Giorgia Meloni rivendica la necessità dell’intervento, Giancarlo Giorgetti lo presenta come un tampone fino al primo maggio, ma... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Taglio accise, quanto salirebbe prezzo benzina e diesel senza rinnovo?; Supplementi carburante, in arrivo le linee guida della Ue; Crisi carburanti, dall’UE in arrivo le linee guida per le compagnie aeree; Ue, 'in arrivo linee guida per compagnie aeree su crisi carburanti'. Supplementi carburante, in arrivo le linee guida della UeIn arrivo linee guida della Ue per gli operatori aerei che chiariscono le flessibilità normative in materia di slot e tipologie di carburante ... guidaviaggi.it Ue, 'in arrivo linee guida per compagnie aeree su crisi carburanti'(ANSA) - BRUXELLES, 04 MAG - La Commissione europea presenterà questa settimana nuove linee guida rivolte alle compagnie aeree per affrontare la crisi del carburante. Lo ha annunciato una portavoce de ... tuttosport.com La guerra in #MedioOriente e l'aumento dei #carburanti spingono il mercato dell’ #auto elettrica in Francia, ma servono incentivi e aiuti pubblici per i prezzi di listino troppo elevati. Gli articoli di Le Figaro tratti dalla rassegna di Liturri #9maggio x.com Prezzi alla Pompa — i prezzi dei carburanti in Italia, dal 2005 ad oggi reddit