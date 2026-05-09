carburante il mef proroga il taglio delle accise fino a quando dura

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha annunciato che un decreto ministeriale è in fase di pubblicazione e proroga fino al 22 maggio il taglio delle accise sui carburanti, che sarebbe scaduto oggi. La misura riguarda quindi l'agevolazione temporanea sui prezzi dei carburanti, con un prolungamento rispetto alla scadenza precedente. La decisione si applica alle accise in vigore per il settore dei carburanti.

Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha dichiarato che “è in corso di pubblicazione il decreto ministeriale che proroga fino al 22 maggio prossimo l'attuale taglio delle accise sui carburanti in scadenza oggi”. Il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani ha commentato la notizia rivendicando il lavoro del governo che "ha risposto con provvedimenti sui carburanti e con un pacchetto di misure messo a punto con Ice, Sace e Simest”. Nel frattempo, all'Europa sono state chieste "risposte straordinarie sul tema dell'energia" per fornire una soluzione comune a un problema globale. Oggi 9 maggio, in Italia, il prezzo medio in modalità self service lungo la rete stradale nazionale era pari a 1,931 eurolitro per la benzina e 2,015 eurolitro per il gasolio.🔗 Leggi su Iltempo.it

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