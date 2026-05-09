Canali il rocker ribelle | al Bellaria il film sulla sua vita libera
Al cinema Bellaria è stato proiettato il film dedicato alla vita di Canali, noto rocker italiano. La pellicola ripercorre la sua carriera, evidenziando il modo in cui nel 1984 ha affrontato le sfide del mondo musicale e politico, rifiutando ogni forma di nostalgia. La narrazione si concentra anche sulle sue scelte di vita e sulla ribellione che lo ha caratterizzato nel tempo.
? Punti chiave Come ha fatto un rocker a sfidare l'anarchia nel 1984?. Perché Canali rifiuta ogni forma di nostalgia musicale e politica?. Chi sono i musicisti che compongono la sua famiglia elettiva?. Cosa nasconde il legame tra la rabbia di Canali e la musica?.? In Breve Docufilm di Matteo Berruto presentato al Bellaria Film Festival il 10 maggio. Rapporto con Ringo De Palma e collaborazioni con CCCP, CSI e Noir Désir. Testimonianza di Vasco Brondi sulla qualità dal vivo del musicista. Episodio libertario del 1984 tra Venezia, Ginevra e Montreal. Il 10 maggio il Bellaria Film Festival presenterà un docufilm di ottantacinque minuti che racconta la vita di Giorgio Canali, partendo da un incontro anarchico avvenuto a settembre 1984 tra Venezia, Ginevra e Montreal.🔗 Leggi su Ameve.eu
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