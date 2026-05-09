Canali il rocker ribelle | al Bellaria il film sulla sua vita libera

Al cinema Bellaria è stato proiettato il film dedicato alla vita di Canali, noto rocker italiano. La pellicola ripercorre la sua carriera, evidenziando il modo in cui nel 1984 ha affrontato le sfide del mondo musicale e politico, rifiutando ogni forma di nostalgia. La narrazione si concentra anche sulle sue scelte di vita e sulla ribellione che lo ha caratterizzato nel tempo.

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