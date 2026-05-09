Domenica 10 maggio 2026 alle ore 18 si disputerà la partita tra Brondby e Aarhus GF, due delle squadre in testa al campionato danese. A due turni dalla conclusione, l’Aarhus GF guida la classifica con due punti di vantaggio sul Midtjylland, che potrebbe aver già superato il rivale prima di questa sfida. Le formazioni sono pronte per un incontro che potrebbe avere ripercussioni sulla posizione finale in campionato.

A due giornate dalla fine del campionato, l’Aarhus GF guida la classifica del campionato danese con due punti di vantaggio sul Midtjylland che avrà giocato qualche ora prima e potrebbe anche averlo superato. Da tenere a mente che l’AGF ha una differenza reti peggiore per cui per essere certo di vincere il titolo dovrà fare sei. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Brondby-Aarhus GF (domenica 10 maggio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

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