Biennale Arte scontri a Venezia tra polizia e manifestanti pro-Pal

Durante la Biennale Arte a Venezia, si sono verificati scontri tra polizia e manifestanti pro-Palestina. I dimostranti hanno tentato di avvicinarsi all’ingresso dell’evento, ma sono stati fermati dalle forze dell’ordine. La situazione ha portato a momenti di tensione lungo il percorso, con alcuni manifestanti che hanno cercato di superare i cordoni di sicurezza. La polizia ha mantenuto il controllo sul luogo, evitando che la protesta si avvicinasse troppo all’evento.

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I dimostranti hanno provato ad avanzare verso l'ingresso dell'evento, ma sono stati bloccati dagli agenti in tenuta antisommossa.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Biennale Arte, scontri a Venezia tra polizia e manifestanti pro-Pal ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Biennale Arte, scontri tra polizia e pro Pal a Venezia. Serrata anti-Israele, chiusi 20 padiglioni; Biennale Arte, scontri a Venezia tra polizia e manifestanti pro-Pal; Biennale Arte, scontri tra pro- Pal e polizia per la presenza di Israele; Biennale Venezia 2026, scontri tra polizia e manifestanti al corteo pro Pal. Biennale Arte, scontri tra polizia e pro Pal a Venezia. Serrata anti-Israele, chiusi 20 padiglioniTafferugli con i reparti della polizia in tenuta antisommossa sono stati registati nel tardo pomeriggio di oggi a Venezia quando i circa duemila (mille per la questura) manifestanti del corteo pro-Pal ... adnkronos.com Biennale Arte, scontri tra pro- Pal e polizia per la presenza di IsraeleIl vicepremier Matteo Salvini è il primo esponente del governo visitare la Biennale d'Arte di Venezia. Sulle polemiche e gli scontri dice: Secondo me la cultura e lo sport dovrebbero essere campi neu ... rainews.it Venezia unica al mondo, la sua Biennale d’Arte straordinaria. Oggi ho visitato i padiglioni di Venezia, Italia, Stati Uniti, Russia, Israele e Cina. Quanta bellezza, quanta energia, quanti giovani da tutto il mondo! “Non c’è nessun ‘si deve’ nell’arte, perché l’arte è l x.com Venezia, la Biennale d'Arte apre tra le polemiche. Ue invia seconda lettera: "No vetrina per Russia" reddit