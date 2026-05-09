Biennale Arte scontri a Venezia tra polizia e manifestanti pro-Pal
Durante la Biennale Arte a Venezia, si sono verificati scontri tra polizia e manifestanti pro-Palestina. I dimostranti hanno tentato di avvicinarsi all’ingresso dell’evento, ma sono stati fermati dalle forze dell’ordine. La situazione ha portato a momenti di tensione lungo il percorso, con alcuni manifestanti che hanno cercato di superare i cordoni di sicurezza. La polizia ha mantenuto il controllo sul luogo, evitando che la protesta si avvicinasse troppo all’evento.
I dimostranti hanno provato ad avanzare verso l'ingresso dell'evento, ma sono stati bloccati dagli agenti in tenuta antisommossa.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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