Bassetti | Italia riveda posizione su piano pandemico Oms

Un esperto ha chiesto all’Italia di rivedere la propria posizione sul piano pandemico dell’Organizzazione mondiale della sanità, evidenziando che con otto casi attuali e un modello ancora molto semplice, si prevede un aumento dei contagi. La questione riguarda l’adeguatezza delle misure di sorveglianza e preparazione, considerando l’evoluzione della situazione epidemiologica e la necessità di aggiornare le strategie di risposta.

“Alla luce di quello che sta succedendo con hantavirus e dell’importanza di interventi coordinati da parte di tutti i paesi del mondo, spero che il governo italiano voglia rivedere la sua posizione sul Piano pandemico Oms. E spiegare agli italiani perché non ha votato a favore dell’accordo pandemico globale: uno strumento per migliorare la prevenzione, la preparazione e la risposta a future pandemie su scala mondiale. Una posizione imbarazzante. Soprattutto in questo momento”, il commento su X dell’infettivologo Bassetti.. “Con 8 casi nell’attuale epidemia e con un modello molto rudimentale, dovremmo aspettarci altri 40-50 casi. Bisogna trovarli presto!!”, afferma, evidenziando che “il virus si trasmette solamente a contatti vicini attraverso le goccioline del respiro.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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