Auto fuori controllo sulla strada comunale | una donna in codice rosso
Una donna di 30 anni è stata trasportata in ospedale in codice rosso dopo un incidente sulla strada comunale di Fasano. L’incidente è avvenuto su viale Monte Cannone, la strada che collega Fasano alla zona della “Selva”. La donna è rimasta coinvolta nello scontro e le sue condizioni sono apparse gravi. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi.
FASANO - Una 30enne di Fasano è stata portata in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi perché rimasta coinvolta in un incidente stradale verificatosi su viale Monte Cannone, la strada comunale che collega Fasano alla “Selva”. Per cause in corso di accertamento la.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Radiostuni News del 18/03/2026
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