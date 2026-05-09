Auto fuori controllo sulla strada comunale | una donna in codice rosso

Una donna di 30 anni è stata trasportata in ospedale in codice rosso dopo un incidente sulla strada comunale di Fasano. L’incidente è avvenuto su viale Monte Cannone, la strada che collega Fasano alla zona della “Selva”. La donna è rimasta coinvolta nello scontro e le sue condizioni sono apparse gravi. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui