Martina, una bambina di 9 anni, è deceduta a causa di uno shock anafilattico legato a un’allergia al frumento. La madre ha spiegato che i sintomi si sono manifestati durante lo svezzamento, al primo assaggio di un biscotto. La famiglia ha espresso la propria rabbia e attende giustizia. L’incidente ha sollevato nuovamente il tema delle allergie alimentari e delle misure di sicurezza necessarie per prevenire tragedie simili.

Roma, 9 maggio 2026 - Martina aveva 9 anni e un’allergia grave al frumento, “ce ne siamo accorti durante lo svezzamento, al primo biscotto”, racconta la mamma Valentina Santini al telefono con Quotidiano Nazionale. Martina Fumiatti è morta un giorno di dicembre 2024 nella sua città, Roma, dopo aver mangiato un piatto di gnocchi al ristorante, sul menu c’era scritto “gluten free”. Le indagini sono in corso e dovranno chiarire cosa non ha funzionato. Resta lo schianto di una morte irreparabile per una figlia unica che era stata accudita con tutte le attenzioni possibili fin dalla nascita. E resta la necessità, dice la mamma di Martina, “di fare cultura sulle allergie, nelle scuole, tra i bambini, che saranno i genitori di domani”.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Allergie, Martina morta a 9 anni per choc anafilattico. La mamma: “Provo una grande rabbia, aspetto giustizia”

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