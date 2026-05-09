Allergie | il rischio dei pollini che trasportano inquinanti e gas

Durante la stagione delle allergie, molte persone si chiedono perché i sintomi possano peggiorare vivendo in zone rurali. Recenti studi indicano che i pollini, oltre ai classici allergeni, possono veicolare inquinanti atmosferici come gas di scarico e particolato fine. Questi ioni inquinanti si attaccano alle particelle di polline e vengono trasportati dal vento, aumentando l’esposizione a sostanze che irritano le vie respiratorie.

? Domande chiave Perché vivere in campagna può peggiorare le tue allergie respiratorie?. Come fanno i pollini a trasportare gas di scarico e PM10?. Cosa causa le improvvise epidemie di asma prima di un temporale?. Come influisce il consumo di cibi ultra processati sul tuo microbioma?.? In Breve In Italia si registrano tra 60 e 90 decessi annui per shock anafilattico.. Un bambino su 10 soffre di asma con riacutizzazioni più intense.. L'aumento della CO2 favorisce la produzione di polline tramite l'effetto serra.. I cibi ultra processati alterano il microbioma rispetto alla dieta mediterranea.. A Roma, il 9 maggio 2026, il professor Vincenzo...🔗 Leggi su Ameve.eu

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