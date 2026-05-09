Oggi apre al pubblico la mostra di pittura intitolata “Dietro la figura”, realizzata dall’artista Metello Posarelli. L’esposizione si tiene a Montaione e presenta una selezione di opere dedicate a ritratti e rappresentazioni figurative. La mostra rimarrà aperta fino a una data ancora da comunicare, con ingresso libero. L’evento si svolge nelle sale di un centro espositivo locale.

MONTAIONE Al via, oggi, la mostra di pittura “Dietro la figura“, realizzata dall’artista Metello Posarelli (nella foto). L’inaugurazione, accompagnata dall’esecuzione musicale della pianista Irina Bouzmakova, è alle 11 al primo piano del Municipio di Montaione. L’esposizione è curata da Francesco Sgroi e si concluderà sabato 16 giugno (ingresso libero). L’orario di visita è nei giorni feriali dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13, il giovedì anche dalle 15 alle 18. Nato a Certaldo nel 1935, Posarelli vanta una lunga esperienza come designer di moda, ambito nel quale ha affinato uno sguardo attento alle forme, ai materiali e alle armonie cromatiche.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al via la mostra di Metello Posarelli

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