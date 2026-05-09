10 Maggio | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 10 maggio segna il 130º giorno dell'anno nel calendario gregoriano. Chi nasce in questa data dimostra di essere energico e deciso, con una buona capacità di adattarsi ai cambiamenti. Le persone nate in questo giorno spesso affrontano le situazioni con determinazione e prontitudine, mostrando un carattere dinamico e attento alle novità. In questa giornata si concentra l'attenzione sulle caratteristiche tipiche di chi compie gli anni oggi.

Il 10 maggio è il 130º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è energico e deciso, con una forte capacità di cogliere i cambiamenti e adattarsi.Santo del giorno: San Cataldo, vescovo.Proverbio del giorno: A San Cataldo sparisce il freddo e arriva il caldo.Fatti salienti: oggi è la.🔗 Leggi su Veronasera.it

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