Nel mondo del wrestling, la decisione di TKO di modificare i contratti degli atleti ha suscitato molte reazioni negative tra i fan. Nonostante le critiche, alcuni rappresentanti del settore, tra cui un dirigente, hanno difeso la scelta, sostenendo che fosse necessaria. La questione ha attirato l’attenzione di numerosi commentatori e appassionati, che continuano a discutere sull’argomento. La polemica rimane aperta, con opinioni divise tra sostenitori e detrattori.

Le reazioni negative da parte di molti all’interno della community dei fan di wrestling in merito alla politica di revisione dei contratti degli atleti messa in atto da TKO non accennano a diminuire e sono arrivati numerosi commenti in merito. Tra i tanti, anche Eric Bishoff ha voluto dire la sua sulla questione. Questi commenti arrivano dopo i vari report che si sono susseguiti in merito al fatto che la WWE stesse chiedendo ai talenti di revisionare i termini contrattuali al ribasso secondo una volontà di TKO, con Bryan Alvarez che ha anche detto che alcuni contratti sarebbero stati addirittura dimezzati, poichè il carico di lavoro di questi talenti sarebbe molto diminuito rispetto al periodo in cui questi sarebbero stati firmati.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Eric Bishoff difende la scelta di TKO di ritoccare i contratti

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