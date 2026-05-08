Vigili del fuoco sul campanile della Cattedrale di San Giustino | rimossa la vegetazione a 50 metri d’altezza

I vigili del fuoco di Chieti sono intervenuti sul campanile della Cattedrale di San Giustino per rimuovere la vegetazione cresciuta sulla sommità della torre, a circa 50 metri di altezza. L’obiettivo dell’intervento è stato quello di mettere in sicurezza la struttura e verificare eventuali danni alle murature causati dalla presenza delle piante. La rimozione si è svolta in modo da garantire la stabilità della torre campanaria.

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Intervento dei vigili del fuoco di Chieti sul campanile della Cattedrale di San Giustino per mettere in sicurezza la sommità della storica torre campanaria e verificare eventuali danni alle strutture murarie provocati dalla crescita spontanea della vegetazione.L’operazione, eseguita lo scorso 5.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Chioggia: 50 metri di fiamme fermati dai Vigili del fuocoUn fronte di fiamme lungo 50 metri ha scatenato allarme a Chioggia nel pomeriggio del 3 aprile, costringendo i Vigili del fuoco a un intervento... VIDEO I Venerdì Santo è arrivato, tanta emozione per le prove generali del Miserere nella cattedrale di San GiustinoOg+gi Chieti si raccoglie in una giornata caratterizzata dalla fede e dalla spiritualità, intorno a un rito fra i più antichi d'Italia Il giorno più... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Venezia, incendio imbarcazione al Sestiere Cannaregio; Fugatti: 150 anni dei vigili del fuoco di Denno, sempre al servizio della comunità; Le ultime indicazioni dei Vigili del Fuoco sulla prevenzione incendi nei locali di pubblico spettacolo e nei bar/ristoranti; INCENDIO BOSCHIVO TRA LUCCA E PISA: 197 VIGILI DEL FUOCO IMPEGNATI. Scontro tra due auto: sul posto vigili del fuoco e due ambulanzeL'incidente si è verificato nei pressi della rampa che conduce all'ospedale. In uno dei veicoli coinvolti cinque studenti, nell'altro una donna ... ciociariaoggi.it Incendi sul Monte Faeta, la denuncia dei vigili del fuoco: Organici insufficienti e turni massacrantiMentre la visita del Presidente della Repubblica in provincia richiama l’attenzione sui valori costituzionali legati al lavoro, alla dignità e alla ... gonews.it I Vigili del Fuoco di Racconigi sono intervenuti nella serata di ieri a Casalgrasso per recuperare un cane bloccato nel fiume Po, dopo che era stato udito abbaiare nei pressi della cava. L'animale è stato successivamente restituito al proprietario. facebook In pericolo per l’innalzamento improvviso del Bisenzio, soccorso dai #vigilidelfuoco un uomo bloccato sul greto del fiume: ieri sera le operazioni di salvataggio nella zona del centro storico a #Prato x.com