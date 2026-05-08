Uomini e Donne continua ad essere uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto Mediaset. Su Canale 5 infatti, la puntata inedita del dating show condotto da Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì. Ad appassionare i telespettatori anche oggi, sono stati Trono Over e Trono Classico, che con i loro protagonisti regalano aggiornamenti e sviluppi sulle vicende amorose. Per chi non ha avuto l’opportunità di seguire la puntata trasmessa come di consueto alle 14.45, resta comunque la possibilità di vederla in replica sfruttando diverse modalità, tutte elencate di seguito. In questo modo il pubblico potrà rimanere aggiornato e non perdere le ultime novità.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne, Trono Over - La proposta di Marco per Cinzia

Aggiornamenti e dibattiti

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Uomini e Donne, nuova segnalazione su Ciro Solimeno: I genitori preferiscono Martina CalabròCiro Solimeno si prepara alla scelta nello studio di Uomini e Donne, ma arriva una nuova segnalazione che riguarda Martina Calabrò. comingsoon.it

Uomini e Donne, protagonista del Trono classico avvistato ai provini per fare il tentatore (o il tronista): ecco di chi si trattaUn protagonista di quest'anno del trono classico di Uomini e Donne è stato beccato fuori dagli studi che si apprestava a fare un provino prob ... isaechia.it

La Stampa. . «L’Hantavirus si trasmette tra uomini ma non si diffonde velocemente come il Covid. Sono casi sporadici, da monitorare, ma non siamo sull’orlo di una nuova pandemia. Anche se di nuove pandemie ce ne saranno di sicuro, in futuro». Drew Weis - facebook.com facebook

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