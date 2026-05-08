Tre targhe con un solo abbonamento | il modo in cui Como prova a svuotare le strade dalle auto ferme
Il Comune di Como ha introdotto una nuova strategia per gestire il problema delle auto ferme nelle strade cittadine. Sono state installate tre targhe, tutte collegate a un singolo abbonamento, con l’obiettivo di incentivare la rotazione dei veicoli e alleggerire il traffico. La misura mira a liberare parcheggi e a ridurre la presenza di auto che rimangono ferme per più giorni in alcune zone della città.
Nuova strategia del Comune di Como per cercare di liberare parcheggi e ridurre la presenza di auto ferme per giorni nelle strade cittadine. Da oggi l’autosilo Val Mulini cambia funzione e punta a diventare non solo un parcheggio di interscambio, ma anche uno spazio dedicato alla cosiddetta “sosta.🔗 Leggi su Quicomo.it
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