Tre targhe con un solo abbonamento | il modo in cui Como prova a svuotare le strade dalle auto ferme

Il Comune di Como ha introdotto una nuova strategia per gestire il problema delle auto ferme nelle strade cittadine. Sono state installate tre targhe, tutte collegate a un singolo abbonamento, con l’obiettivo di incentivare la rotazione dei veicoli e alleggerire il traffico. La misura mira a liberare parcheggi e a ridurre la presenza di auto che rimangono ferme per più giorni in alcune zone della città.

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Nuova strategia del Comune di Como per cercare di liberare parcheggi e ridurre la presenza di auto ferme per giorni nelle strade cittadine. Da oggi l’autosilo Val Mulini cambia funzione e punta a diventare non solo un parcheggio di interscambio, ma anche uno spazio dedicato alla cosiddetta “sosta.🔗 Leggi su Quicomo.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Guidi Car e il modo in cui cambia il rapporto con l’auto Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Tre targhe con un solo abbonamento: il modo in cui Como prova a svuotare le strade dalle auto ferme; Valmulini, l’interscambio auto-moto è realtà. Tre targhe nello stesso abbonamento; Rubavano veicoli e targhe da utilizzare per compiere furti nel territorio, colti sul fatto e arrestati tre uomini; Perugia, rapina in gioielleria: presi tre banditi. Pistole col silenziatore e targhe clonate -. Tre targhe con un solo abbonamento: il modo in cui Como prova a svuotare le strade dalle auto fermeNovità per l’autosilo Val Mulini: con 25 euro al mese si potranno associare fino a tre veicoli tra auto, moto e ciclomotori ... quicomo.it "Tre camion e i relativi rimorchi sono stato dati alle fiamme nella notte nel grande piazzale del Foro Boario di Vicenza. Si tratterebbe di un atto doloso sul quale indaga la polizia. I tir, tutti con targhe straniere, erano regolarmente parcheggiati" x.com Richiesta pagamento per parcheggio oltre limite di tempo reddit