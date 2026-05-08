Da lunedì 11 a venerdì 15 maggio 2026, le anticipazioni di Tempesta d’amore mostrano nuovi sviluppi tra i personaggi principali. Maxi si trova in una situazione di incertezza e si interroga sui sentimenti di Henry, che sembra ancora provare affetto per lei. La soap tedesca, ambientata al Fürstenhof, continua a proporre episodi ricchi di colpi di scena e tensioni tra i protagonisti.

I fans di Tempesta d’Amore ormai lo sanno fin troppo bene. Ogni nuovo episodio inedito della serie tv tedesca ambientata al Fürstenhof riserva loro numerosi colpi di scena. Ma cosa accadrà nelle puntate che andranno in onda nella fascia mattutina di Rete 4 dall’11 al 15 maggio? Scopriamo insieme le anticipazioni settimanali Sturm der Liebe. Trame settimanali Tempesta d’amore: i dubbi di Maxi. Maxi inizia a chiedersi per quale motivo Henry l’abbia protetta, e se dietro il comportamento del ragazzo vi sia ancora un forte sentimento che lo lega a lei. L’ha forse lasciata solo per proteggerla da sua madre Sophia? Henry nega, sostenendo di avere agito così solo perché sopraffatto dai sensi di colpa, ma la sua spiegazione sembra non convincere Maxi.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Tempesta d’amore, anticipazioni settimanali dall’11 al 15 maggio 2026: Maxi perplessa, Henry la ama ancora?

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