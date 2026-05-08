Stasera in tv la programmazione di venerdì 8 maggio
Stasera in televisione, venerdì 8 maggio, su RAI1 alle 21.30 va in onda “Dalla strada al palco Special”. Su RAI2, alle 21, è prevista una programmazione che non è stata completata nel testo fornito.
RAI1 21.30 Dalla strada al palco Special RAI2 21.20 Delitti in Paradiso RAI3 21.20 The Old Oak RETE4 21.34 Quarto grado CANALE5 21.20 Grande Fratello Vip ITALIA1 21.27 The Amazing Spiderman TV8 21.40 MasterChef Italia NOVE 21.30 Fratelli di Crozza 20 21.10 Monkey Man 27 21.10. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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