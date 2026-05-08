Stasera in tv la programmazione di venerdì 8 maggio

Da ilsipontino.net 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera in televisione, venerdì 8 maggio, su RAI1 alle 21.30 va in onda “Dalla strada al palco Special”. Su RAI2, alle 21, è prevista una programmazione che non è stata completata nel testo fornito.

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