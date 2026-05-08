Spaccio di droga in piazza della Repubblica due giovani con cocaina e hashish arrestati

Nella giornata del 6 maggio, la polizia ha effettuato un'operazione nel centro storico di Viterbo, arrestando due giovani di 18 e 20 anni. Durante le verifiche, sono stati trovati in possesso di oltre mezzo etto di sostanze stupefacenti, tra cocaina e hashish. L'intervento si è svolto in piazza della Repubblica, dove gli agenti hanno fermato i due uomini e sequestrato la droga.

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Operazione antidroga della polizia nel centro storico di Viterbo. Gli agenti della squadra mobile, nel pomeriggio del 6 maggio, hanno arrestato due giovani, uno di 18 e l'altro di 20 anni, trovati con oltre mezzo etto tra cocaina e hashish.La droga e gli arrestiI due sono stati fermati nei pressi.🔗 Leggi su Viterbotoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Napoli: due giovani arrestati per spaccio di droga, sequestrate marijuana, hashish, cocaina e crackBloccati dalla Polizia mentre cedevano droga per strada e trovati con ingenti quantitativi nascosti tra casa e saracinesche. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Detenuto gestiva spaccio di droga in Veneto dal carcere di Rovigo; Colognola, spaccio di droga: due arresti, sequestrato oltre mezzo chilo di stupefacenti; Orsenigo (CO), contrasto allo spaccio di droga nelle aree boschive, la Polizia di Stato arresta un pusher. Sequestrata cocaina, hashish, eroina e contanti. - Polizia di Stato; Dalla Qbr allo spaccio di droga, nei guai una decina di ragazzi. Coinvolti anche alcuni minorenni. Sassofeltrio, Cocaina nelle auto di una concessionaria. Droga in pronta consegna: 4 arrestiDuro colpo allo spaccio di stupefacenti in alta Valconca. A finire nella rete della giustizia, dopo una complessa ed articolata indagine ... corriereromagna.it Spaccio di droga a Busto, in casa avevano 18mila euro in contantiDue gli arresti da parte della Polizia di Stato, per detenzione per lo spaccio e per resistenza a pubblico ufficiale. Recuperato un etto di droga tra hascisc e cocaina ... varesenews.it Oltre 200 episodi di spaccio scoperti dai carabinieri di Urbino dopo più di un anno di indagini partite da una morte per overdose #Sassofeltrio #Cronaca x.com