Sogno di Volare V edizione al Teatro Grande di Pompei

Dal 22 al 24 maggio si terrà al Teatro Grande di Pompei la quinta edizione di Sogno di Volare, un evento che segue il successo della prima fase del progetto avviato nel 2022. La manifestazione nasce dall’incontro tra il Direttore del Parco Archeologico e un regista, drammaturgo e cofondatore di una compagnia teatrale, e propone tre giorni di spettacoli e iniziative culturali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Dopo lo straordinario successo del primo ciclo, si svolgerà dal 22 al 24 maggio al Teatro Grande di Pompei la V edizione di Sogno di Volare, il progetto nato nel 2022 dall’incontro fra il Direttore del Parco Archeologico di Pompei Gabriel Zuchtriegel e il regista, drammaturgo e cofondatore del.🔗 Leggi su Napolitoday.it In arrivo la V edizione di Sogno di Volare Notizie correlate Sogno di Volare 2026: V edizioneDopo lo straordinario successo del primo ciclo, si svolgerà dal 22 al 24 maggio al Teatro Grande di Pompei la V edizione di Sogno di Volare, il... Pompeii Theatrum Mundi 2026, dal 18 giugno al 12 luglio 2026 al Teatro Grande del Sito di PompeiPresentata la nona edizione della rassegna Pompeii Theatrum Mundi 2026 un progetto del Teatro di Napoli – Teatro Nazionale e del Parco Archeologico... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: SOGNO DI VOLARE – ANTIGONE; Torna 'Sogno di Volare', a Pompei gli studenti fanno rivivere il teatro classico; Parco Archeologico di Pompei, dal 22/5 al Teatro Grande Sogno di Volare; Sogno di volare, un nuovo festival per Pompei. Sogno di Volare, V edizione al Teatro Grande di PompeiEd è questo che sostieni quando scegli di aiutarci: un lavoro fatto di controlli, fonti, tempo e firme. Con due caffè al mese sostieni il nostro impegno e contribuisci a tenere in piedi un’informazion ... napolitoday.it Pompei, torna Sogno di Volare: teatro classico e giovani protagonisti al Teatro GrandeDal 22 al 24 maggio al Parco Archeologico di Pompei la quinta edizione del progetto con Antigone e Baccanti, tra debutti assoluti e coinvolgimento degli studenti del territorio ... ilgazzettinovesuviano.com Un altro passo verso il sogno di volare! Proseguono i voli di ambientamento per gli studenti del Nobile Aviation College, accompagnati dal prof. P.A. Ferruggia. Un’esperienza entusiasmante che consente ai futuri piloti di vivere il cielo in prima persona e av - facebook.com facebook Teatro e danza, al Parco archeologico di Pompei torna il «Sogno di Volare»: coinvolte cinque scuole vesuviane | Corriere.it napoli.corriere.it/notizie/cronac… x.com