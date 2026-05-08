Sogno di Volare V edizione al Teatro Grande di Pompei

Da napolitoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 22 al 24 maggio si terrà al Teatro Grande di Pompei la quinta edizione di Sogno di Volare, un evento che segue il successo della prima fase del progetto avviato nel 2022. La manifestazione nasce dall’incontro tra il Direttore del Parco Archeologico e un regista, drammaturgo e cofondatore di una compagnia teatrale, e propone tre giorni di spettacoli e iniziative culturali.

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Dopo lo straordinario successo del primo ciclo, si svolgerà dal 22 al 24 maggio al Teatro Grande di Pompei la V edizione di Sogno di Volare, il progetto nato nel 2022 dall’incontro fra il Direttore del Parco Archeologico di Pompei Gabriel Zuchtriegel e il regista, drammaturgo e cofondatore del.🔗 Leggi su Napolitoday.it

In arrivo la V edizione di Sogno di Volare

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