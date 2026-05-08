Piccola pratica sorprendentemente elegante | come indossare la nuova minigonna di jeans

Negli ultimi mesi, la minigonna di jeans ha conquistato le passerelle e gli scaffali di negozi di moda, passando da semplice capo casual a elemento di stile versatile. Dalle creazioni di grandi maison alle proposte più audaci, questa tendenza si conferma come un capo pratico, facilmente abbinabile e sorprendentemente raffinato. La sua presenza indica una preferenza per capi pratici, leggeri e pronti a essere indossati in diverse occasioni.

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D al New Look di Dior firmato Jonathan Anderon alle alternative più audaci viste sulle passerelle Primavera-Estate 2026, la gonna corta di jeans continua a rappresentare l’anello di giuntura tra la moda e il desiderio di leggerezza. Se i jeans restano il porto sicuro del guardaroba quotidiano, la minigonna in denim ne rappresenta la deviazione più fresca: stessa anima casual, molti centimetri in meno, un potenziale styling decisamente più alto. Come abbinare la gonna in raso nella Primavera Estate 2026: 5 idee chic e versatili X Per la PE26 ha subito una trasformazione: da capo Y2K a nuovo basic sofisticato. Sfrangiata, scolorita, colorata o minimal, si indossa spaziando dal look borghese a quello francese fino alle rivisitazioni da gool girl londinese.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Piccola, pratica, sorprendentemente elegante: come indossare la nuova minigonna di jeans Intimate stories of people living with the devastating effects of long-term unemployment Notizie correlate Leggi anche: Professionale ma romantica, elegante ma sorprendentemente versatile: ecco come abbinare la camicia con fiocco con cinque idee outfit perfette da provare Leggi anche: La guida su come indossare il rosa soft parte da un presupposto: non è solo una tinta delicata, ma una scelta di carattere che, accostata a verde salvia, rosso intenso o grigio perla, diventa sorprendentemente moderna