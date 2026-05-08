Partite oggi stasera e domani | guida alla Diretta TV

Oggi, stasera e domani sono in programma diverse partite di calcio che verranno trasmesse in diretta televisiva. Sono previste gare di Serie A, Serie B e del Mondiale per club, offrendo agli appassionati diverse opportunità di seguire gli incontri in tempo reale. La guida alla diretta TV fornisce tutte le informazioni necessarie per seguire gli eventi sportivi, indicando canali e orari delle partite in programma.

Juve, non solo Alisson! I portieri stranieri nella storia dei bianconeri: volti, eredità e ricordi Intervista a Mirko Vucinic: «Lecce-Juve sfida decisiva. Lo scambio con Guarin? Thohir cambiò idea» Lautaro giura amore all’Inter: «Qui mi sento a casa, sono fedele al progetto e non ho motivi per pensare a qualcosa di diverso. Mi ha colpito subito l’atteggiamento di Pio» Conference League: Crystal Palace e Rayo Vallecano volano a Lipsia per una finale inedita che vale il primo titolo europeo Risse tra compagni di squadra, tra retroscena e interventi societari in Serie A. I precedenti in Italia dopo il caso Valverde Tchouameni Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito.🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Temi più discussi: Serie A, Udinese-Torino 2-0. Como-Napoli e Atalanta-Genoa 0-0. VIDEO; Serie A oggi: giornata decisiva tra scudetto, champions e salvezza. Sfide e orari TV; Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN; Champions, dove vedere in TV la prima semifinale tra PSG e Bayern Monaco.

Europa League in TV, le semifinali: dove vedere le partite di ritorno, orari e canaliStasera si giocano le semifinali di Europa League: Aston Villa-Nottingham Forest e Friburgo-Braga, e di Conference League: Crystal Palace-Shakthar Donetsk ... fanpage.it

Sport e Calcio in TV oggi, stasera e in settimana. La Guida tv completaScopri dove vedere le partite di Calcio e tutto lo Sport in Televisione: leggi la Guida TV completa con match ed eventi in programma, in chiaro e pay tv. sport.virgilio.it

Internazionali BNL d'Italia, il programma di oggi: partite e orari #SkySport #Tennis #SkyTennis x.com

Vi presentiamo il paradiso mondiale della pallacanestro: - dal 2018 ad oggi, su un totale di 88 partite casalinghe (escludendo il periodi di restrizione), il pubblico è sceso sotto i 12.500 spettatori due volte - la media spettatori è stata 14.880, 14.221, 14.836, 14. - facebook.com facebook