Oroscopo 9 maggio | tra fortuna al Ponte di Mezzo e nuovi incontri

L'oroscopo per il 9 maggio segnala che l'Ariete potrebbe incrociare qualcuno di interessante durante il passaggio sul Ponte di Mezzo, mentre per il Toro si consiglia di fare attenzione a spese impreviste in questa giornata. Sono indicate anche possibili occasioni di incontri e situazioni di fortuna per alcuni segni, senza però specificare dettagli ulteriori. La giornata si preannuncia movimentata sotto il profilo delle relazioni e delle finanze.

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