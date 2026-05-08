Naspi a maggio 2026 quando viene pagata | ecco le possibili date di accredito

Da feedpress.me 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pagamento della NASpI per il mese di maggio 2026, relativo alla disoccupazione maturata a marzo, è attualmente in fase di elaborazione. Le date di accredito potrebbero variare a seconda delle modalità di pagamento e delle tempistiche dell’INPS. I beneficiari sono invitati a controllare regolarmente il proprio conto corrente o l’area personale sul sito ufficiale dell’ente previdenziale per eventuali aggiornamenti.

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Naspi maggio 2026, quando viene pagata: ecco le possibili date di accredito Il pagamento della NASpI di maggio 2026 (disoccupazione INPS), relativo alla mensilità maturata a marzo, è in fase di elaborazione. Come previsto dalle prassi dell’Istituto, l’ INPS non adotta un calendario unico nazionale: le tempistiche di accredito sono individuali e variano in base alla sede territoriale competente e alla gestione della singola domanda. Previsioni per l’accredito (maggio 2026) In base all’andamento dei flussi di pagamento dei mesi precedenti, le prime erogazioni potrebbero essere disposte: Tra l’8 e l’11 maggio 2026. Si tratta di una stima basata sulle tempistiche ordinarie INPS e non di un calendario ufficiale.🔗 Leggi su Feedpress.me

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NASPI Marzo 2026: Quando arriva il pagamento INPS e come controllare gli accrediti

Video NASPI Marzo 2026: Quando arriva il pagamento INPS e come controllare gli accrediti?

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