Mutuo cointestato | chi paga le rate non può detrarre tutto

Una recente discussione riguarda le detrazioni fiscali sui mutui cointestati, in particolare chi può beneficiare delle agevolazioni quando più persone sono coinvolte nel pagamento delle rate. È stato chiarito che, se una sola persona paga l'intera rata, può usufruire delle detrazioni solo sulla propria quota. La quota del familiare incapiente, invece, viene considerata persa e non recuperabile in futuro.

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? Punti chiave Chi può effettivamente detrarre gli interessi se paga l'intera rata?. Perché la quota del familiare incapiente viene persa per sempre?. Come evitare che l'Agenzia delle Entrate rifiuti la detrazione parziale?. Cosa serve per trasferire legalmente la detrazione a un altro cointestatario?.? In Breve Detrazione interessi passivi soggetta a tetto massimo di 4.000 euro annui.. Ripartizione quote secondo articolo 15 comma 1 lettera b del TUIR.. Quota madre esclusa perché non risulta proprietaria dell'immobile principale.. Impossibilità di trasferire detrazione moglie incapiente al marito richiedente.. L’applicazione dell’articolo 15 del TUIR per la detrazione degli interessi passivi sul mutuo prima casa genera un disallineamento fiscale tra chi sostiene materialmente il debito e chi ne detiene la titolarità legale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mutuo cointestato: chi paga le rate non può detrarre tutto Notizie correlate La guerra in Iran mette a rischio anche le rate del mutuo: un economista spiega per chi possono aumentareNon è ancora certo che la Banca centrale europea decida di alzare i tassi d'interesse, quest'anno, a seguito della guerra in Iran. Condominio, stop alle spese anticipate dai vicini per chi non paga le rate: cosa cambiaLa gestione delle spese condominiali non pagate rappresenta da sempre uno degli aspetti più delicati della vita in comune.