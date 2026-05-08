Meno auto con più alberi e bellezza Rueda | Reggio può cambiare iniziando da domani
Un esperto di ecologia urbana ha affermato che Reggio Calabria ha la possibilità di migliorare il proprio aspetto, riducendo il numero di auto e aumentando gli spazi verdi. Secondo le verifiche e le simulazioni condotte, si potrebbe trasformare la città iniziando già da domani, secondo le parole di Salvador Rueda Palenzuela, noto per aver ideato il modello delle ‘superilles’ a Barcellona. Queste proposte puntano a rendere la città più verde e più bella.
“Reggio Calabria può diventare una meraviglia tra le meraviglie, e si può iniziare da domani”. Lo dice con entusiasmo ma soprattutto sulla base di verifiche e simulazioni, Salvador Rueda Palenzuela, ecologo urbano e ideatore del modello delle ‘superilles’ di Barcellona, una rete geometrica.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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