Gigi D’Agostino in concerto a Roma

Il 3 luglio, il musicista Gigi D'Agostino si esibirà nella Cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma. L'evento è programmato per una data specifica e si terrà in una delle location più riconoscibili della città. La performance sarà aperta al pubblico e rappresenta un ritorno dell'artista nella capitale italiana.

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Il 3 luglio, Gigi D'Agostino torna a Roma per un evento speciale nella cornice della Cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.Nel contesto di Roma Summer Fest 2026, evento punto di riferimento dell'estate romana, Gigi D'Agostino porterà l’inconfondibile universo sonoro, capace di.🔗 Leggi su Romatoday.it Gigi D’Agostino Live Catania 2025 Notizie correlate Leggi anche: Terni, prove di ‘Gigi Palasport’ e concerto di Gigi D’Alessio: grandi manovre al PalaTerni. ORDINANZA Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Gigi D’Agostino torna per un evento speciale a Roma; Gigi D'Agostino, annunciato un evento speciale a Roma a luglio; Gigi D’Agostino torna live a Roma: data, location e biglietti dell’imperdibile notte alla Cavea; Gigi D’Agostino, a luglio una serata-evento all’Auditorium di Roma. Gigi D'Agostino, annunciato un evento speciale a Roma a luglioPer la prossima estate è stato annunciato a Roma un appuntamento dal vivo con Gigi D'Agostino. Descritto in una nota stampa come unico e speciale, l'evento è in programma per il prossimo 3 luglio ... rockol.it Gigi D’Agostino Tour 2026: quanto dura, biglietti, date concerti e scalettaDopo il live al Forum del 2025, Gigi D’Agostino, celebre deejay italiano tra i più amati degli anni novanta e padre indiscusso della musica dance, ha annunciato il ritorno sul palco anche quest'anno, ... radiomusik.it MUSEO GIGI GUADAGNUCCI | Massa - facebook.com facebook