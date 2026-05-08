Formazioni ufficiali Torino Sassuolo | le scelte di D’Aversa e Grosso per il match di Serie A

Le formazioni ufficiali di Torino e Sassuolo sono state annunciate in vista del match di Serie A. Entrambi gli allenatori hanno scelto le rispettive formazioni titolari, con alcune variazioni rispetto alle ultime uscite. La partita si svolgerà nel rispetto del programma stabilito e le squadre scenderanno in campo con le formazioni comunicati ufficialmente poco prima del calcio d'inizio.

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