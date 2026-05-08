Finti carabinieri truffano una donna di 89 anni | inseguiti e bloccati in autostrada da quelli veri

Due uomini travestiti da carabinieri hanno tentato di truffare un’anziana di 89 anni, fingendosi ufficiali dell’Arma. La donna ha segnalato il tentativo di raggiro, e poco dopo le forze dell’ordine vere sono intervenute. Gli uomini sono stati intercettati e fermati in autostrada dopo un breve inseguimento, e sono stati arrestati. La vittima non ha subito danni fisici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Si sono finti carabinieri per derubare un'anziana, ma sono stati intercettati e arrestati dopo un inseguimento sull'autostrada. In manette sono finiti due uomini residenti a Torino, intercettati dai carabinieri della compagnia di Verbania subito dopo aver messo a segno una truffa ai danni di una.🔗 Leggi su Novaratoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Truffa, i finti carabinieri fermati da quelli veri"Signora, siamo i carabinieri: suo marito è stato arrestato e servono dei soldi per scarcerarlo, tra poco passeremo a casa sua". Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Finti carabinieri truffano una donna di 89 anni: inseguiti e bloccati in autostrada da quelli veri; Ci dia tutto l'oro: finti carabinieri incastrati da quelli veri a Montelibretti; Ancora una truffa del falso carabiniere nel Vco: due giovani presi dopo l’inseguimento in autostrada; Colpo da finti carabinieri ai danni di una 89enne: in due fuggono sul suv noleggiato, arrestati. Finti carabinieri truffano un’anziana ma vengono presi. Dai militari veriLa vittima aveva consegnato preziosi e contanti per circa 5mila euro. Decisive le chiamate dei cittadini al numero di emergenza ... lanuovariviera.it Colpo da finti carabinieri ai danni di una 89enne: in due fuggono sul suv noleggiato, arrestatiGrazie a un vicino di casa, fallisce il piano di due truffatori che hanno nascosto l’oro nel pacchetto di sigarette ... torinotoday.it Finti carabinieri truffano una donna di 89 anni: inseguiti e bloccati in autostrada da quelli veri ift.tt/XtuCO5F ift.tt/2IEw3hs x.com