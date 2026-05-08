Finti carabinieri truffano una donna di 89 anni | inseguiti e bloccati in autostrada da quelli veri
Due uomini travestiti da carabinieri hanno tentato di truffare un’anziana di 89 anni, fingendosi ufficiali dell’Arma. La donna ha segnalato il tentativo di raggiro, e poco dopo le forze dell’ordine vere sono intervenute. Gli uomini sono stati intercettati e fermati in autostrada dopo un breve inseguimento, e sono stati arrestati. La vittima non ha subito danni fisici.
Si sono finti carabinieri per derubare un'anziana, ma sono stati intercettati e arrestati dopo un inseguimento sull'autostrada. In manette sono finiti due uomini residenti a Torino, intercettati dai carabinieri della compagnia di Verbania subito dopo aver messo a segno una truffa ai danni di una.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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