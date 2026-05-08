Falcomics e visitatori | ecco le navette gratuite

Per l'edizione 2026 di Falcomics, in programma nel fine settimana, sarà attivo un servizio navetta gratuito disponibile a partire dalle 14. La decisione si inserisce nelle misure di gestione della viabilità, che prevedono anche modifiche alla circolazione nel centro città. Le navette collegheranno i punti principali di accesso al festival con l’area dedicata, offrendo un’alternativa ai mezzi privati. L'organizzazione ha comunicato che il servizio sarà operativo durante tutta la durata dell’evento.

Accanto alle annunciate modifiche per la viabilità, dato un festival di tali proporzioni, anche per l’edizione 2026 di Falcomics viene confermato il servizio navetta gratuito: sarà attivo dalle 14.30 di venerdì 15 maggio. Collegherà il centro città, cuore delle manifestazione dedicata alla cultura pop, fino al cavalcavia di Palombina Nuova, andando verso sud, mentre in direzione opposta coprirà la tratta fino alla zona industriale e il centro storico di Castelferretti. Il servizio sarà garantito da Crognaletti. La navetta, ad eccezione di un’ora di pausa tra le 19 e le 20, sarà attiva venerdì e sabato fino all’una di notte, domenica fino alle 20.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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