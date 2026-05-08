Camminare può essere un metodo efficace per perdere peso, ma alcuni accorgimenti possono rendere questa attività ancora più efficace. Gli esperti suggeriscono cinque trucchi semplici da applicare durante le camminate quotidiane. Questi consigli mirano a migliorare la qualità dell'allenamento senza richiedere sforzi particolarmente intensi o tempi aggiuntivi. La costanza nel seguire questi suggerimenti può contribuire a ottenere risultati più visibili nel tempo.

È uno degli interrogativi che da sempre si pone chi vuole perdere peso: si può dimagrire camminando? Sì, se si unisce questa attività a una dieta equilibrata e a un sonno di qualità. Secondo gli esperti di Prevention, infatti, esistono 5 trucchi che possono aiutare a dimagrire anche con delle semplici camminate. Ecco quali. Come spiegato dal personal trainer Teddy Savage “l’alimentazione rappresenta tra il 70% e l’80% dei cambiamenti concreti del proprio corpo”. Esistono diversi modi per unire la camminata a una dieta equilibrata: “Si possono far coincidere gli spuntini con le camminate, ad esempio consumando della frutta secca e un frutto fresco circa un’ora e mezza - o due ore - prima della camminata.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dimagrire camminando con 5 semplici trucchi consigliati dagli esperti

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