Di Livio | La Juve ruba? Nessuno parla mai del gol in fuorigioco di Mijatovic e di quel rigore su Vieri Ci hanno tolto due Champions!

Durante un intervento pubblico, un ex calciatore ha affermato che la Juventus avrebbe subito ingiustizie sportive, citando un gol in fuorigioco di un avversario e un rigore non concesso su un altro giocatore. Ha anche dichiarato che la squadra ha perso due occasioni di partecipare alle Champions League a causa di questa presunta disparità. Le sue parole hanno suscitato reazioni nel mondo del calcio, riaccendendo il dibattito sulle decisioni arbitrali e le situazioni controversie nelle competizioni europee.

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