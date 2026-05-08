Conte svela gli scontri con Salvini al Governo spesso non si rintracciava lavoravo con Piantedosi

In un'intervista recente, Giuseppe Conte ha parlato degli scontri avuti con Matteo Salvini durante il suo periodo di governo. Ha spiegato che spesso non si trovava con Salvini e che lavorava direttamente con il ministro dell'Interno, Piantedosi. Conte ha anche fatto riferimento a momenti di divergenza tra i due, senza entrare troppo nei dettagli. La discussione si è concentrata su le dinamiche interne all'esecutivo e sui rapporti tra i componenti del governo.

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