Como rifà due storici parchi | nuovi giochi percorsi e un’oasi verde per bambini e famiglie

A partire da lunedì 11 maggio, inizieranno i lavori di riqualificazione di due parchi storici nel centro cittadino. Le aree di via Anzani e via Volpati saranno interessate da interventi di rinnovo che prevedono l’installazione di nuovi giochi, percorsi e la creazione di un’area verde dedicata a bambini e famiglie. Le operazioni si concentrano su spazi molto frequentati dai residenti delle zone.

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Partiranno lunedì 11 maggio i lavori di riqualificazione dei giardini di via Anzani e via Volpati, due aree verdi molto frequentate dai residenti dei quartieri cittadini e dalle famiglie. Gli interventi rientrano nel programma avviato dal Comune di Como per il rinnovamento degli spazi verdi.🔗 Leggi su Quicomo.it Au cœur du Berry : Marais et château de Valençay - Les 100 lieux qu'il faut voir - MG Notizie correlate Android pacchetto di funzionalità trasforma auto parcheggiate in parchi giochi per bambiniQuesto riepilogo sintetizza le principali innovazioni introdotte dal Pixel Feature Drop di marzo 2026, evidenziando come l’aggiornamento refinanzi... Leggi anche: "I parchi giochi per bambini? Luoghi in cui l'igiene e la sicurezza sono al top"