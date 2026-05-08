Chicco Evani protagonista a bordo MSC Divina

Ieri si è tenuto a bordo della nave MSC Divina un convegno dedicato alla medicina dello sport. Tra i partecipanti, anche un noto esperto del settore, che si è mostrato in buona forma durante l’evento. La giornata ha visto interventi e discussioni su temi legati alla salute e alle pratiche sportive, coinvolgendo professionisti e appassionati presenti a bordo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Un Chicco Evani come sempre in splendida forma. Ebbene sì, a bordo di MSC Divina, si è svolto ieri un interessante e appassionante convegno riservato alla medicina dello sport. Focus sui temi della prevenzione, della performance atletica e della tutela della salute degli sportivi. Al centro del dibattito anche il passaporto ematico. Ormai lo abbiamo detto e ribadito: si tratta a nostro avviso di uno strumento di grande rilevanza per il monitoraggio degli atleti, la prevenzione dei rischi e la salvaguardia della lealtà e della correttezza nello sport. Andiamo per ordine e scopriamo di più sulla presenza di Chicco Evani (che negli anni abbiamo intervistato in esclusiva più volte tra Versilia e Marche) e sul grande exploit di partecipazione per la Fiaccola della Prevenzione 2026.🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Chicco Evani protagonista a bordo MSC Divina Notizie correlate Leggi anche: Carrarese ’Chicco’ Evani fa le carte al derby: "Apuani favoriti, ma il condizionale è d’obbligo" L’ex granata e oggi allenatore ’Chicco’ Evani analizza la sfida salvezza: "Vediamo se con Bisoli reagisce». "La più in difficoltà è la Reggiana»"La lotta alla salvezza? Onestamente tra quelle più in difficoltà vedo la Reggiana". Approfondimenti e contenuti Cantina Merlotta, successo di pubblico per Chicco EvaniUna serata da campioni alla cantina Merlotta. Un vero successo con tanto pubblico per la tappa imolese di presentazione del libro ‘Non chiamatemi Bubu’ (Mondadori) scritto dall’ex calciatore Chicco ... ilrestodelcarlino.it I am Chicco Evani. Dalla provincia al mondoStasera sul palco di Eliopoli, un appuntamento da campioni con La Nazione: con un big della grande estate sportiva italiana L’esempio vivente di come partendo dalla provincia si può arrivare in cima ... lanazione.it